1 of 13 मुरादाबाद के छजलैट में बड़ा हादसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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मुरादाबाद में दो ट्रैक्टर चालकों को एक-दूसरे से आगे निकलने की ऐसी जल्दी थी कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों और उनमें बैठे लोगों की जान की परवाह तक नहीं रही। चीनी मिल से निकलते ही शुरू हुई रफ्तार की यह होड़ चार लोगों की जिंदगी लील गई।



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों ट्रैक्टर चालक एक-दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश की और उसका ट्रॉला रोडवेज बस में जा घुसा। ट्रैक्टर तो आगे निकल गया, लेकिन ट्रॉला बस को चीरता हुआ निकल गया।

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2 of 13 हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे अगवानपुर स्थित दीवान चीनी मिल से दो ट्रैक्टर-ट्रॉला गन्ना डालकर निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि दोनों चालक काफी तेज रफ्तार में थे। दोनों के बीच आगे निकलने की होड़ सी लगी थी। इसी बीच पीछे चल रहे ट्रैक्टर चालक ने दूसरे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश की।

3 of 13 हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

चालक ने बस को ट्रैक्टर-ट्रॉला से बचाने के लिए बस मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ट्रॉला का एक हिस्सा चालक की सीट वाली साइड से चीरता हुआ निकल गया। उसकी चपेट में आकर बस में खिड़की के पास बैठे चार यात्रियों की मौत हो गई। इनमें छजलैट निवासी अर्चना और उनका मासूम बेटा अर्पण, शिक्षिका दीपिका चौहान और लोकेंद्र कुमार जोशी शामिल हैं।

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4 of 13 हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पत्नी और बेटे को खोकर टूट गए जॉनसन हादसे में जॉनसन मसीह भी घायल हुए हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन पत्नी अर्चना और बेटे अर्पण को खोने का गम इतना भारी है कि वह अस्पताल में भर्ती होने को भी तैयार नहीं हुए। वह बार-बार पत्नी और बेटे को याद कर रो रहे थे। जॉनसन पांच माह पहले अपने भाई मून को भी हादसे में खो चुके हैं। जॉनसन परिवार के साथ अहमदाबाद से भांजी की शादी में शामिल होने आए थे। परिवार शनिवार को ट्रेन पकड़ने के लिए मुरादाबाद जा रजा था। रास्ते में रोडवेज बस मिल गई तो पूरा परिवार उसमें सवार हो गया।

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5 of 13 हादसे में जान गंवाने वाले - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी