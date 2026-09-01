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बारिश ने खोली जलनिकासी व्यवस्था की पोल, सड़कों पर भरा पानी

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:09 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:09 PM IST







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मुरादाबाद तेज बारिश के बाद शहर की जलनिकासी व्यवस्था बेपटरी नजर आई। कई प्रमुख मार्गों और गलियों में पानी भर गया। पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हुई और यातायात भी प्रभावित रहा। ... और पढ़ें

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