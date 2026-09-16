{"_id":"6aaaa876d67ebb8366098206","slug":"video-procession-taken-out-on-ganesh-chaturthi-festivities-celebrated-by-breaking-the-matki-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणेश चतुर्थी पर निकली शोभायात्रा, मटकी फोड़कर मनाया उत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंज बाजार स्थित गणेश चौक पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ शोभायात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान गणेश के जयकारे लगाए। गंज बाजार में मटकी फोड़ने के बाद शोभायात्रा बालाजी मंदिर पहुंची और वापस गणेश चौक पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान क्षेत्र में उत्सव का माहौल रहा।

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