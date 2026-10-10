{"_id":"6aca50768ea563dca10ec8ff","slug":"video-police-placed-leaders-of-36-opposition-parties-in-the-district-under-house-arrest-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिले के 36 विपक्षी दलों के नेताओं को पुलिस ने किया नजरबंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में चल रहे आंदोलन के कारण जिले के सपा और कांग्रेस के लगभग 36 नेताओं को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। शनिवार की दोपहर तक पुलिस नेताओं की निगरानी करती रही। इस दौरान विपक्षी नेता काफी परेशान रहे। सपा के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार की रात ही पुलिस ने उनके घर पर डेरा लिया था। इसी प्रकार पार्टी के 20 पदाधिकारियों के आवास पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने शनिवार की सुबह 11 बजे निगरानी बंंद की है। इस दौरान पार्टी नेताओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इसी प्रकार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर और महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम कुरैशी सहित अन्य नेताओं के घर पर पुलिस रात में ही धमक पड़ी थी। हिदायत दी कि किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि इसी प्रकार ठाकुरद्वारा, बिलारी, भगतपुर सहित अन्य क्षेत्रों के कुल 15 से अधिक नेताओं के घर पुलिस गई थी।

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