{"_id":"6ab68fef97fa9127f105ba74","slug":"video-players-displayed-their-prowess-at-the-state-level-table-tennis-tournament-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"राज्यस्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

समर वैली स्कूल में राज्यस्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न मुकाबलों में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग कर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के बीच जीत के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का परिचय दिया।

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