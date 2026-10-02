{"_id":"6abfb44145bf510326064bbe","slug":"video-inauguration-ceremony-of-maharaja-agrasen-bhavan-mla-plants-a-sapling-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"महाराजा अग्रसेन भवन का लोकार्पण समारोह, विधायक ने किया पौधरोपण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजा अग्रसेन अमित स्मृति भवन ट्रस्ट के तत्वावधान में मझोला थाने के सामने दिल्ली रोड स्थित ट्रस्ट के नवनिर्मित भवन का अवलोकन और लाइफ मेंबर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के बड़ी संख्या में लोग सपरिवार शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे। उन्होंने भवन परिसर में पौधरोपण भी किया। अपने संबोधन में विधायक ने समाज की एकजुटता और सेवा भावना की सराहना की।

... और पढ़ें