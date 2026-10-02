अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान

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अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के बैनर तले समाज कल्याण कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा बाजपेई ने की। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों को फूल-माला पहनाकर और पेन भेंटकर सम्मानित किया। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के मंडल संयोजक सुनील कुमार शर्मा ने अतिथियों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत किया। जनपद संयोजक पीएस गिल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रदीप शर्मा ने किया।

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