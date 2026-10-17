मां भगवती का भव्य शृंगार

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लाजपत नगर में शक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल की ओर से शारदीय नवरात्र में मां भगवती की पूजा-अर्चना की गई। नवरात्र के छठे दिन मां का भव्य शृंगार किया गया। फूलों से सजे दरबार में मां के दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।

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