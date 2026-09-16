15 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान संघ का धरना

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सिविल लाइंस स्थित आंबेडकर पार्क में बुधवार को भारतीय किसान संघ ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में किसानों ने प्रदेश सरकार से मांगें पूरी करने की मांग की। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यूपी में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना छह हजार रुपये देने की मांग की। इसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

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