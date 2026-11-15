वैदिक सत्संग में यज्ञ और भजनों से मनाया दीपावली पर्व

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गांधी नगर में वैदिक सत्संग की ओर से दीपावली और ऋषि दयानंद निर्वाण दिवस मनाया गया। पुरोहित भूपेंद्र शास्त्री ने विधिवत यज्ञ कराया। मेरठ से आए भजनोपदेशक संदीप आर्य गिल ने श्रीराम महिमा और ऋषि दयानंद के जीवन पर आधारित भजन प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने बुराई पर अच्छाई की जीत और ऋषि दयानंद के विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन सुदेश आर्य ने किया।

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