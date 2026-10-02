{"_id":"6abfb4ee850941196f0a2c69","slug":"video-demand-for-aiims-and-a-permanent-high-court-bench-in-western-up-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पश्चिमी यूपी में एम्स और हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ बनाने की मांग को लेकर शिवसेना ने जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम तीन सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। शिवसेना के राज्य प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरादाबाद में शिवसेना की जिला इकाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

... और पढ़ें