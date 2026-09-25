विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर बोले सीएमओ- स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं फार्मासिस्ट

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जिला महिला चिकित्सालय के सभागार में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं और मरीजों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के फार्मासिस्ट, बेरोजगार और प्रशिक्षु फार्मासिस्ट शामिल हुए। अध्यक्षता डीपीए अध्यक्ष पाकेश गुप्ता ने की। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष निश्चल भटनागर और जिला मंत्री हेमंत चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

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