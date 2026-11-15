केसीएम स्कूल में बच्चों को कराया भोजन, मनाया बाल दिवस

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केसीएम स्कूल में बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षकों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराया। साथ ही बच्चों को चाचा नेहरू के जीवन और विचारों के बारे में बताया। बच्चों ने उत्साह के साथ बाल दिवस मनाया।

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