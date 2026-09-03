{"_id":"6a99a7e7585bbe7e8f00f733","slug":"video-waterlogging-turns-pacs-premises-into-pond-operations-affected-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"जलभराव से तालाब में तब्दील हुआ बी पैक्स परिसर, कामकाज प्रभावित; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चुनार तहसील क्षेत्र के खानजादीपुर गांव स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी पैक्स) परिसर में कई दिनों से हो रही बारिश के कारण भारी जलभराव हो गया है। पानी की निकासी नहीं होने से पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। समिति के अंदर पानी भरने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है।

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