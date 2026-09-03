{"_id":"6a99a7d9fe77279e860d5991","slug":"video-birth-anniversary-of-former-chief-minister-pt-kamalapati-tripathi-celebrated-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पूर्व मुख्यमंत्री पं. कमलापति त्रिपाठी की जयंती मनाई, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर के आवास विकास कॉलोनी स्थित पं. कमलापति त्रिपाठी पार्क में बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पं. कमलापति त्रिपाठी की 121वीं जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि वे जनसेवा व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे।

... और पढ़ें