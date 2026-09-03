तेज बहाव में बही बाइक, पानी कम होने पर ग्रामीणों ने निकाली; VIDEO

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अहरौरा-चकिया मार्ग पर मदारपुर-अमरा गांव के बीच गड़ई नदी पुल पर मंगलवार को तेज बहाव में बाइक नदी में बह गई थी। बाइक सवार पैदल नदी पार कर रहा था। बृहस्पतिवार को अहरौरा बांध के सभी फाटक बंद होने से पानी कम हुआ तो ग्रामीणों की मदद से बाइक नदी से बाहर निकाली गई।

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