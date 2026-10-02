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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Tribute paid by garlanding the statue on Gandhi Jayanti

गांधी जयंती पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, VIDEO

Fri, 02 Oct 2026 10:00 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:00 PM IST
Tribute paid by garlanding the statue on Gandhi Jayanti
भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा और साहू समाज युवा संघ की ओर से शुक्रवार को बथुआ स्थित गांधी घाट पर महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। समाज के लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर उनके विचारों और आदर्शों को याद किया गया।
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