संगीत-संत स्मृति अलंकरण समारोह व संगीत संध्या का आयोजन, VIDEO

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पद्मविभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को सिटी क्लब, सिविल लाइंस रोड स्थित रमईपट्टी में संगीत-संत स्मृति अलंकरण समारोह व संगीत संध्या का आयोजन किया गया। गुरुकुल पं. छन्नूलाल मिश्र काशी संगीत न्यास, वाराणसी और नम्र सेवा संस्थान, मिर्जापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में कलाकारों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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