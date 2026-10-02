जीवित्पुत्रिका की पूर्व संध्या पर बाजारों में बढ़ी चहल-पहल, VIDEO

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जीवित्पुत्रिका व्रत की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को शहर के बाजारों में चहल-पहल बढ़ी रही। वारसलीगंज, घंटाघर समेत अन्य बाजारों में महिलाएं व्रत की तैयारियों के लिए फल, पूजा सामग्री और अन्य जरूरी सामान खरीदती नजर आईं। बाजारों में फलों और पूजन सामग्री की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ रही।

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