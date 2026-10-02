{"_id":"6abfdc0cb5d39a39330dd579","slug":"video-nutritional-kits-distributed-after-adopting-51-tb-patients-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"51 टीबी मरीजों को गोद लेकर बांटी पोषण पोटली, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को चुनार स्थित गांधी पार्क में टीबी मरीजों के लिए पहल की गई। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वर्गीय दशरथ सिंह शास्त्री की स्मृति में उनके परिवार ने चुनार क्षेत्र के 51 टीबी मरीजों को गोद लिया। मरीजों को पोषणयुक्त पोटली वितरित की गई। मुख्य अतिथि सीएमओ डॉ. केके मिश्रा और विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी गायत्री यादव रहीं।

... और पढ़ें