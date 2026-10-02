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ग्राम चौपाल में गूंजा समस्याओं का मुद्दा, पेंशन और कीचड़ भरे रास्तों की शिकायत; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Fri, 02 Oct 2026 10:00 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 10:00 PM IST







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ग्राम चौपाल में शुक्रवार को ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याएं उठाईं। अर्जुनपुर-टेगराही में राशन, आवास और सफाई की शिकायत की गई। वहीं जिगना-रसौली में नल से पानी की आपूर्ति और पेंशन का मुद्दा उठाया गया। ग्रामीणों ने कीचड़ भरे रास्तों से आवागमन में परेशानी की जानकारी दी। अधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

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