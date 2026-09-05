पटेहरा पीएचसी में मरीज ने खुद काटी पर्ची, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल; VIDEO

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सुबह आठ बजे खुलने वाले पटेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। शनिवार को सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक मरीज ने खुद अपनी पर्ची काटी। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पीएचसी-सीएचसी में ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक संचालित होनी चाहिए। आए दिन मरीज परेशान होते हैं।

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