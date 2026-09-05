{"_id":"6a9c54bcb55ef7f3460f1e22","slug":"video-the-crusher-plant-room-collapsed-due-to-blasting-vibrations-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"ब्लास्टिंग के कंपन से क्रशर प्लांट का कमरा ढहा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर के अहरौरा के भगौती देई क्रशर प्लांट पर शनिवार दोपहर ब्लास्टिंग के कंपन से कमरा और डग धराशायी हो गया। कमरे में मौजूद सोनभद्र के चार मजदूरों की दबकर मौत हो गई। मरने वालों की पहचान सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी लालबहादुर (35), अशोक (35) , राकेश (28) और दुर्योधन (28) के रूप में हुई है।

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