आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की सौगात, VIDEO

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आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी व अन्य सुविधाओं की मुख्यमंत्री ने सौगात दी। विकास भवन के आडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित कर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर विधायक नगर, विधायक मड़िहान, विधायक मझवां, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, चेयरमैन सहकारिता व अध्यक्ष नगर पालिका ने दीप प्रज्जवलित कर विकास भवन में कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। आउटसोर्सिंग कार्मिकों को बढ़े हुए वेतन का डेमो चेक, सफाई कार्मिकों को सुरक्षा किट व श्रम विभाग योजनान्तर्गत श्रमिकों को प्रमाण पत्र दिया गया।

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