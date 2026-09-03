सीता कुंड मंदिर के पास मोड़ पर गिरा पेड़ बना परेशानी का सबब, VIDEO

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विंध्याचल क्षेत्र के सीता कुंड मंदिर के पास मोड़ पर दो दिन पहले गिरे आम के पेड़ की चपेट में आने से बिजली का पोल भी गिर गया था। वह आधे रास्ते पर गिरा व पसरा हुआ है। इसको अभी तक नहीं हटवाया जा सका है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मार्ग मिर्जापुर प्रयागराज को जोड़ने वाला प्रमुख हाइवे है।

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