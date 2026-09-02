श्रीमद्भागवत कथा में जुट भक्त, VIDEO

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लालगंज क्षेत्र के तेंदुई गांव स्थित जानकी कुंज मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक ने दशम स्कंध का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत कथा स्वयं में भक्ति और ज्ञान का रस है। श्रद्धा और एकाग्रता से कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।

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