बिना चलाए ही हैंडपंप से पानी बाहर आ रहा, VIDEO

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सिटी ब्लाक परिसर में स्थित एक हैंडपंप बिना चलाए ही पानी बाहर आ रहा है। जिसकी वजह से कुछ लोग कह रहे है कि पानी बर्बाद हो रहा है, इसे बंद करा देना चाहिए। इसके बाद भी स्थानीय अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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