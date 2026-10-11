मिर्जापुर के गैपुरा चौराहे पर पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का स्वागत, VIDEO

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मिर्जापुर के गैपुरा चौराहे पर पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के पहुंचने पर महिला और पुरुषों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने उनसे मुलाकात कर अभिवादन किया। दिव्या मित्तल मिर्जापुर में जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। उनके स्वागत की तस्वीर सामने आने के बाद जिले में उनके संभावित राजनीतिक पदार्पण को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

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