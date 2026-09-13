डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में किए दर्शन

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प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मां विंध्यवासिनी का दर्शन किए। पुरानी वीआईपी मार्ग पर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने अंग वस्त्र पहना कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने एक होटल में कुछ देर विश्राम करने के बाद हाथों में नारियल चुनरी माला पुष्प लेकर वीआईपी गेट से गणेश जी का दर्शन पूजन अर्चन कर मां विंध्यवासिनी देवी माता के गर्भ गृह में पहुंचकर विधि विधान पूर्वक मां का दर्शन पूजन अर्चन किया।

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