Mirzapur News: सड़क किनारे लहूलुहान मिला ऑटो चालक, सिर पर गंभीर चोट के निशान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:58 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अहरौरा। थाना क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नई बाजार मोहल्ले के चित्त विश्राम रोड पर शुक्रवार देर रात अहरौरा निवासी नूर हसन लहूलुहान अवस्था में मिला। नूर के सिर में गंभीर चोट होने से हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
रात में घायल को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी अहरौरा लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। 18 घंटे बीत जाने के बाद भी नूर को होश नहीं आया है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाल रही है। नई बाजार, अहरौरा निवासी अली हसन ने बताया कि उनका बेटा नूर हसन (35) ऑटो चलाता है। नूर रोज की तरह शुक्रवार को देर रात नौ बजे ऑटो चलाकर आया। मालिक को चाबी सौंपने के बाद वह अपने घर के पास बाजार में एक दुकान पर बैठा था। उसी समय नीले रंग की बाइक से दो युवक पहुंचे और नूर हसन को अपने साथ लेकर चले गए। इसके कुछ ही देर बाद वह चित्त विश्राम-अहरौरा बाजार मार्ग पर सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला।
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अली हसन ने बताया कि नूर हसन के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसका सिर फट गया था और खून आ रहा था। रास्ते से आने-जाने वालों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा लेकर आई और परिजनों को सूचना दी।
क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन मोहम्मद फहीम ने बताया कि पुलिस चित्त विश्राम मार्ग और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। नूर मोहम्मद की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर नीले रंग की अपाचे और संदिग्धों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।
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अहरौरा। थाना क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नई बाजार मोहल्ले के चित्त विश्राम रोड पर शुक्रवार देर रात अहरौरा निवासी नूर हसन लहूलुहान अवस्था में मिला। नूर के सिर में गंभीर चोट होने से हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
रात में घायल को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी अहरौरा लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। 18 घंटे बीत जाने के बाद भी नूर को होश नहीं आया है।
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पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाल रही है। नई बाजार, अहरौरा निवासी अली हसन ने बताया कि उनका बेटा नूर हसन (35) ऑटो चलाता है। नूर रोज की तरह शुक्रवार को देर रात नौ बजे ऑटो चलाकर आया। मालिक को चाबी सौंपने के बाद वह अपने घर के पास बाजार में एक दुकान पर बैठा था। उसी समय नीले रंग की बाइक से दो युवक पहुंचे और नूर हसन को अपने साथ लेकर चले गए। इसके कुछ ही देर बाद वह चित्त विश्राम-अहरौरा बाजार मार्ग पर सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला।
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अली हसन ने बताया कि नूर हसन के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसका सिर फट गया था और खून आ रहा था। रास्ते से आने-जाने वालों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा लेकर आई और परिजनों को सूचना दी।
क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन मोहम्मद फहीम ने बताया कि पुलिस चित्त विश्राम मार्ग और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। नूर मोहम्मद की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर नीले रंग की अपाचे और संदिग्धों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।