Mirzapur News: जनेश्वर मिश्र जयंती समारोह में हादसे में घायल कार्यकर्ता को सनातन ने पहुंचाई मदद

जमालपुर। क्षेत्र के महोगनी गांव निवासी परशुराम मिश्रा को शनिवार को बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने उनके घर पहुंचकर एक लाख रुपये का चेक सौंपा। परशुराम पांच अगस्त को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जयंती समारोह के दौरान कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने घटना की जानकारी पत्र के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी थी। इसके बाद सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। सांसद के पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सांसद सनातन पांडेय ने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने और सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से कथित जुमलों से सावधान रहने की अपील की। इस अवसर पर शिवशंकर यादव, जगदंबा पटेल, रामराज पटेल, राणा प्रताप सिंह, दिनेश यादव, वीरेंद्र यादव, अनुराग चौबे, जितेंद्र गुप्ता, अशोक सिंह, मुन्ना, रमेश ओझा, शाहिद अंसारी, नसीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।