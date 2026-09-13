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आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी विमर्श, VIDEO
आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को भरुहना स्थित बी सिंह एकेडमी में जिला अध्यक्ष प्रो. बी. सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को मजबूत करने और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव मिर्जापुर जनपद में पूरी मजबूती से लड़ेगी। बैठक में तय किया गया कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर 27 सितंबर को सिविल लाइंस स्थित सरदार भगत सिंह पार्क में संगोष्ठी और वृहद रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे।
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