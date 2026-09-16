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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Demand to increase security for Chandrashekhar Azad; activists stage protest

चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन;video

Thu, 17 Sep 2026 12:22 AM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:22 AM IST
Demand to increase security for Chandrashekhar Azad; activists stage protest
मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर बुधवार को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने और गोंडा में विनोद साहनी की हत्या के मामले में न्याय की मांग की। छह सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
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