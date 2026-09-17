Mirzapur News: 15 लाख से बनेगा प्राथमिक विद्यालय कुशहा प्रथम का नया भवन

सीखड़। प्राथमिक विद्यालय कुशहा-प्रथम में 15 लाख की लागत से बनने वाले नए भवन एवं कक्षों के निर्माण कार्य का बुधवार को चुनार के भाजपा विधायक अनुराग सिंह ने पूजा-अर्चना के साथ शुभारंभ किया। आचार्य पंडित प्रेम शंकर तिवारी ने पूजन संपन्न कराया।निर्माण कार्य शुरू होने से विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी है। विधायक अनुराग सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार कर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। नए भवन और कक्ष बनने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए सुविधाजनक माहौल मिलेगा। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और निर्धारित समय में काम पूरा कराने के निर्देश दिए। कहा कि बेहतर विद्यालयी सुविधाओं से बच्चों के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि आलोक सिंह, प्रवीण कुमार मिश्रा, रणवीर प्रताप सिंह, मंगला सिंह, प्रधानाध्यापिका नीतू मिश्रा, बृजमोहन जायसवाल, प्रकाश चंद्र मिश्रा, निसार अहमद आदि मौजूद रहे।