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मेरठ: विश्व पोलियो दिवस पर जागरूकता रैली, ‘दो बूंद जिंदगी की’ के नारों के साथ सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने दिया पोलियो मुक्त भारत का संदेश

Dimple Sirohi

Updated Sat, 24 Oct 2026 10:29 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 10:29 AM IST







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विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर मेरठ में अंबेडकर चौराहा पुलिस लाइन से रोटरी क्लब की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया और ‘दो बूंद जिंदगी की’ के नारे लगाए। रैली का उद्देश्य लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना और जन-जन तक पोलियो मुक्त भारत का संदेश पहुंचाना रहा। ... और पढ़ें

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