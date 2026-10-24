पति की कातिल पत्नियों को मृत्युदंड: हाईकोर्ट में अपील, साहिल-अमरदीप आगरा और मुस्कान-रविता लखनऊ जेल भेजे जाएंगे

1 of 5 साहिल मुस्कान व रविता और अमरदीप - फोटो : अमर उजाला







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सौरभ राजपूत और अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत से मृत्युदंड की सजा पाए चारों दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। दोषियों की ओर से निजी अधिवक्ताओं के माध्यम से अपील दाखिल की गई है।



वहीं, मेरठ जेल प्रशासन ने चारों को अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक, साहिल और अमरदीप को आगरा जेल तथा मुस्कान और रविता को लखनऊ स्थित नारी बंदी निकेतन भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया है।





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2 of 5 हत्यारा साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला

चारों दोषियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की अपील

दोनों हत्याकांडों में मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुस्कान, साहिल, रविता और अमरदीप की ओर से अधिवक्ता निधि त्रिवेदी और रविकेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से अपील दायर की गई है।



मिली जानकारी के अनुसार, अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई की तारीख निर्धारित होने की उम्मीद है। दोषी जेल प्रशासन से अपने मुकदमों की अगली तारीख के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। हालांकि, सुनवाई की तारीख तय होने की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही इसकी जानकारी स्पष्ट होगी।





3 of 5 नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला

साहिल और अमरदीप को आगरा जेल भेजने की तैयारी

वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि साहिल और अमरदीप को आगरा जेल स्थानांतरित करने के लिए लखनऊ स्थित जेल मुख्यालय को पत्र भेजकर पत्राचार किया गया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों की अनुमति और प्रशासनिक निर्णय के अनुसार आगे बढ़ेगी।



जेल प्रशासन का उद्देश्य दोनों पुरुष दोषियों को निर्धारित व्यवस्था के तहत दूसरी जेल में स्थानांतरित करना है। फिलहाल स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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4 of 5 अमरदीप और रविता। - फोटो : अमर उजाला

मुस्कान और रविता को लखनऊ भेजने की योजना

महिला दोषियों मुस्कान और रविता को लखनऊ स्थित नारी बंदी निकेतन में स्थानांतरित करने के लिए भी डीजी जेल से पत्राचार किया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।



सौरभ राजपूत हत्याकांड में उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। वहीं, अमित कश्यप हत्याकांड में उनकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी मृत्युदंड दिया गया है।

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5 of 5 सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला