वेस्ट यूपी में मौसम: दिन में गर्मी रात में ठंडक, मेरठ में एक्यूआई 314, देश के 250 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर

दीपावली से पहले ही मेरठ की हवा दमघोंटू होने लगी है। शनिवार सुबह 10:30 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 314 दर्ज किया गया। इस स्तर के साथ मेरठ उपलब्ध आंकड़ों में देश के 250 शहरों में सबसे प्रदूषित रहा। वहीं, उत्तर प्रदेश के गजरौला में AQI 299 दर्ज हुआ और वह दूसरे स्थान पर रहा। त्योहार से पहले हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से प्रदूषण नियंत्रण के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। दीपावली पर आतिशबाजी और दूसरे प्रदूषणकारी कारकों के कारण हालात और बिगड़ने की आशंका है।

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