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मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संत रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प यात्रा में हुए शामिल

Dimple Sirohi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 PM IST







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मेरठ के रामलीला मैदान में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे। ... और पढ़ें

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