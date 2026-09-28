मेरठ: फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक, चालक-परिचालक गंभीर घायल

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मेरठ के परतापुर क्षेत्र में सोमवार सुबह दिल्ली की ओर जा रहा ट्रक फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने के बाद नीचे गिर गया। हादसे में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर किनारे खड़ा कराया गया।

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