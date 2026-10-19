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हस्तिनापुर के प्राचीन जयंती माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, महानवमी पर सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना, हवन-यज्ञ और कन्या पूजन के बाद भंडारा

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST







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हस्तिनापुर के पांडव टीले स्थित प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मां दुर्गा के नौवें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ कर विश्व शांति के लिए आहुतियां दी गईं। इसके बाद कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन और भंडारे का आयोजन हुआ। पूरे दिन मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। ... और पढ़ें

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