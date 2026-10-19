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मेरठ में सखी क्लब का डांडिया महोत्सव, रंग-बिरंगे परिधानों में सजीं महिलाएं, पारंपरिक गीतों पर जमकर थिरकीं

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST







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मेरठ के गढ़ रोड स्थित होटल एंटीलिया में सखी क्लब की ओर से डांडिया महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। डांडिया की धुनों और विभिन्न गीतों पर महिलाओं ने नृत्य प्रस्तुतियां दीं और डांडिया खेलकर महोत्सव का आनंद लिया। पूरे कार्यक्रम में संगीत और उत्साह का माहौल रहा। ... और पढ़ें

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