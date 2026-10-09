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Meerut: किसान यूनियन के दिल्ली कूच की सूचना पर काशी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर निगरानी

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:01 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:01 PM IST







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मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के दिल्ली स्थित जंतर-मंतर जाने की सूचना पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात की गई। पुलिस ने टोल प्लाजा पर निगरानी बढ़ाई। ... और पढ़ें

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