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मेरठ। घंटाघर चौराहे पर सौर प्रदर्शन और लगा जाम की तस्वीर एक साथ देखने को मिली। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर से श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की खुशी में समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों व संगत के सहयोग से नगर कीर्तन निकाला गया। कीर्तन के घंटाघर पहुंचने पर सौर प्रदर्शन के दौरान उसको देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से जाम लग गया।

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