Meerut: इनरव्हील क्लब ऑफ मेरठ की डिस्टि्रक्ट चेयरमैन विजिट में सदस्याओं ने किया स्वागत

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मेरठ। इनरव्हील क्लब ऑफ मेरठ द्वारा आईएमए हॉल में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष रूपा रस्तोगी को सचिव वर्षा गर्ग द्वारा कॉलर पहनाकर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। वेंडिंग मशीन सरस्वती शिशु मंदिर पूर्वा महावीर विद्यालय को दी गई। वही सिलाई मशीन आरजी इंटर कॉलेज की सातवीं कक्षा की छात्रा नव्या को दी गई।

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