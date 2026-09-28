{"_id":"6aba5aeba03004f35a0b3ab8","slug":"video-meerutladies-club-organises-food-donation-drive-at-bachcha-park-in-meerut-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"लेडीज क्लब ने बच्चा पार्क में किया अन्नदान, जरूरतमंदों को वितरित किया भोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के बच्चा पार्क में लेडीज क्लब की ओर से सोमवार को अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अन्नदान प्रोजेक्ट और सबकी रसोई के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अलका गुप्ता, सचिव नीलम हंस समेत कविता वासवानी, प्राची मित्तल, वर्षा गुप्ता और चारू गुप्ता ने सहयोग किया। अध्यक्ष ने सभी का आभार जताते हुए आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रखने की अपील की।

... और पढ़ें