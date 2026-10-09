{"_id":"6ac91ca2692f4f37600275a0","slug":"video-meerut-youth-on-motorcycle-killed-after-being-hit-by-speeding-truck-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर तिराहे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर बाइक से मवाना की ओर जा रहा था। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर तिराहे पर पहुंचा, तभी हस्तिनापुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। गोविंद को उपचार के लिए सीएचसी मवाना पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में मातम छा गया।

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