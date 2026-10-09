{"_id":"6ac91caac6cccf8d2e0d174b","slug":"video-meerut-youth-ends-life-by-hanging-himself-in-valmiki-colony-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: वाल्मीकि कॉलोनी में युवक ने फंदा लगाकर दी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे की वाल्मीकि कॉलोनी में शुक्रवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अंकित (28) के रूप में हुई है। वह नगर पंचायत में संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। युवक की मौत की खबर से कोहराम मच गया। घटना के बाद कॉलोनी में भी शोक का माहौल बन गया।

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