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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Young people walked the ramp wearing Khadi clothing

मेरठ: खादी के कपड़े पहनकर युवाओं ने की रैंप पर वॉक

Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST
Meerut: Young people walked the ramp wearing Khadi clothing
जीआईसी मैदान में आयोजित खादी महोत्सव में बृहस्पतिवार को खादी फैशन शो आयोजित किया गया। लड़कियों व लड़कों ने खादी के कपड़े पहनकर रैंप वॉक की। यश, कार्तिक, संचित, देव, कुणाल, अमन, हर्ष, आर्यन और उनके टीम लीडर शोएब हुसैन ने रैंप वॉक की। लड़कियों में नंदिनी, तमन्ना, अलीना, अंजलि, जानवी, शिवानी, यशस्वी, गुंजन, तनीषा, शोस स्टॉपर मृणालिनी आदि ने रैंप पर वॉक की।
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