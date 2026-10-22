{"_id":"6ada3eba69d6401ebd03d6e8","slug":"video-meerut-young-people-walked-the-ramp-wearing-khadi-clothing-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: खादी के कपड़े पहनकर युवाओं ने की रैंप पर वॉक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जीआईसी मैदान में आयोजित खादी महोत्सव में बृहस्पतिवार को खादी फैशन शो आयोजित किया गया। लड़कियों व लड़कों ने खादी के कपड़े पहनकर रैंप वॉक की। यश, कार्तिक, संचित, देव, कुणाल, अमन, हर्ष, आर्यन और उनके टीम लीडर शोएब हुसैन ने रैंप वॉक की। लड़कियों में नंदिनी, तमन्ना, अलीना, अंजलि, जानवी, शिवानी, यशस्वी, गुंजन, तनीषा, शोस स्टॉपर मृणालिनी आदि ने रैंप पर वॉक की।

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