नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान को फांसी की सजा के बाद भी सील मकान नहीं खुला, मालिक ने एसएसपी से लगाई गुहार

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत से मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी मामले से जुड़े दो अहम सवाल सामने आए हैं। वारदात वाले मकान के मालिक ओमपाल अब भी सील खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने बुधवार को एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति से मुलाकात कर मकान की सील खुलवाने की मांग की। वहीं, मुस्कान की बेटी राधा की परवरिश को लेकर मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी आगे आए हैं। उन्होंने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने और उसका खर्च वहन करने की इच्छा जताते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की है।
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नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस
- फोटो : अमर उजाला
हत्याकांड वाले मकान की सील खुलवाने के लिए गुहार
ब्रह्मपुरी निवासी ओमपाल ने बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी। उनका कहना है कि मुस्कान रस्तोगी अपने पति सौरभ राजपूत के साथ उनके मकान में किराए पर रहती थी। मार्च 2025 में इसी मकान में सौरभ की हत्या की गई थी। आरोप के मुताबिक, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिए थे।
घटना सामने आने के बाद पुलिस ने जांच के दौरान मकान को सील कर दिया था। इसके बाद से मकान मालिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ओमपाल ने एसएसपी से सवाल किया कि मुकदमे में फैसला आने के बाद भी मकान सील क्यों है। उन्होंने मकान की सील खुलवाने और जरूरी काम कराने की अनुमति देने की मांग की।
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एसएसपी से मुलाकात के बाद भी सील खुलने का इंतजार
ओमपाल का कहना है कि मकान सील रहने के कारण उन्हें अपनी संपत्ति का उपयोग करने में परेशानी हो रही है। अब वह चाहते हैं कि संबंधित प्रक्रिया पूरी कराकर मकान को खोला जाए। हालांकि, मकान की सील खोलने के संबंध में पुलिस या अदालत की ओर से किसी आदेश की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि मकान कब और किस प्रक्रिया के तहत खोला जाएगा।
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राधा की परवरिश के लिए आगे आए मुंबई के फैजान
दूसरी ओर, सौरभ राजपूत हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाली मुस्कान की बेटी राधा के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज है। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने और उसकी परवरिश का पूरा खर्च वहन करने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने बुधवार को न्यायालय में अर्जी दाखिल की।
मुस्कान ने 24 नवंबर को जेल में बेटी राधा को जन्म दिया था। 14 अक्टूबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद बच्ची की देखभाल और भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे।
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परिवारों ने जिम्मेदारी लेने से जताई थी असमर्थता
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुस्कान की मां ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थता जताई थी। वहीं, सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया था कि राधा सौरभ की नहीं, बल्कि साहिल की बेटी है और उन्होंने बच्ची को अपनाने से इनकार किया था। ये परिजनों के आरोप हैं; बच्ची के पितृत्व को लेकर किसी आधिकारिक निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
फैजान अंसारी ने बच्ची की परवरिश का खर्च उठाने की इच्छा जताई है, लेकिन उनकी अर्जी पर अदालत का क्या निर्णय होगा, यह स्पष्ट होना बाकी है। केवल अर्जी दाखिल होने से बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें मिलने की पुष्टि नहीं होती।