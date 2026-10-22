यूपी: मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और बिजनौर में शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूल बंद; जान लें क्या है कारण

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जिले में 23 अक्तूबर 2026 (शुक्रवार) को मतदान निर्धारित है। इसके चलते मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर जनपद में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।