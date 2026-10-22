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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   UP: All schools up to class 12 in Meerut will remain closed on Friday

यूपी: मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और बिजनौर में शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूल बंद; जान लें क्या है कारण

Thu, 22 Oct 2026 09:00 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 22 Oct 2026 09:00 PM IST
सार

शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर शु्क्रवार को मतदान होना है। इसी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आदेश के बाद भी स्कूल खुले मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। 

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UP: All schools up to class 12 in Meerut will remain closed on Friday
स्कूल की छुट्टी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Frepik.com

विस्तार
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जिले में 23 अक्तूबर 2026 (शुक्रवार) को मतदान निर्धारित है। इसके चलते मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर जनपद में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।
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जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, जिले के समस्त परिषदीय, माध्यमिक और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी 23 को अवकाश रहेगा। आदेश में सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों में भी अवकाश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधनों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सभी संबंधित विद्यालयों में अवकाश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
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